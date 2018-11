Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist nach Angaben der Vereinten Nationen so hoch wie nie. Es gebe keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beitrage, warnte die Weltorganisation für Meteorologie in Genf.

Ohne eine Verringerung von CO2 und anderen Treibhausgasen werde der Klimawandel zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben, sagte WMO-Generalsekretär Taalas. Die Chance, noch einzugreifen, sei fast vertan.