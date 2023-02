Russlands Krieg gegen die Ukraine

Von russischen Truppen zerstörte Wohnhäuser in der ukrainischen Stadt Mariupol (imago-images / ITAR-TASS /Alexander Garmayev)

UNO-Nothilfekoordinator Griffiths sagte im Sicherheitsrat in New York, weitere 5,3 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land; viele hätten in Sammelunterkünften Schutz gesucht. Knapp 40 Prozent der Bevölkerung, mehr als 17 Millionen Menschen, seien auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Die Zahl der getöteten Zivilisten gab Griffiths mit mehr als 7.000 an, tatsächlich seien es aber mit Sicherheit mehr, betonte er und verwies darauf, dass unzählige Menschen Tage oder Wochen in Kellern ausharrten, um vor Bomben in Sicherheit zu sein. Große Teile der Infrastruktur, darunter Schulen, Wohnhäuser oder Krankenhäuser bis hin zu ganzen Städten und Dörfern seien zerstört worden.

Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.