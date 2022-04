Martin Griffiths, UN-Nothilfekoordinator, sieht wenig Chancen für eine Waffenruhe. (Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa)

Griffiths sagte am Sitz der Vereinten Nationen in New York, vielleicht werde sich die Lage in einigen Wochen ändern. Das sei vom Verlauf des Krieges ebenso abhängig wie von Gesprächen, die mit Unterstützung der Türkei geführt würden. Dorthin reist Griffiths nach eigenen Angaben noch in dieser Woche, um mit Präsident Erdogan zu beraten. In Istanbul haben bereits Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden.

Griffiths hatte zuletzt den ukrainischen Regierungschef Schmyhal und Russlands Außenminister Lawrow getroffen. Dabei ging es vor allem um regionale Feuerpausen, um Zivilisten aus umkämpften Gebieten in Sicherheit zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.