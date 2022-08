In Afghanistan leiden Millionen Menschen unter akutem Hunger. (IMAGO / Xinhua)

Die Armut in dem Land sei nach der Machtergreifung der Taliban vor einem Jahr schlimmer geworden, sagte Griffiths vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Etwa sechs Millionen Menschen drohe eine Hungersnot. Zugleich verwies Griffith darauf, dass in Afghanistan mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also rund 25 Millionen Menschen, auf Hilfe angewiesen seien. Das Land benötige dringend 700 Millionen Dollar, um durch den Winter zu kommen, betonte der UNO-Vertreter.

