Österreich zieht sich aus dem Migrations-Pakt der Vereinten Nationen zurück.

Das meldet die Nachrichtenagentur APA. Die Regierung in Wien werde dazu heute einen Beschluss fassen, heißt es. Man sehe den Pakt als nicht geeignet an, Fragen der Zuwanderung zu regeln und befürchte den Verlust österreichischer Souveränität in der Migrationspolitik. Das Land folgt damit dem Beispiel Ungarns. Auch die USA und Australien nehmen nicht teil.



Der UNO-Migrationspakt soll im Dezember auf einer Konferenz in Marrakesch in Marokko beschlossen werden. Er sieht rechtlich nicht bindende Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen vor.