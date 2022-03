Das Logo des Welternährungsprogramms (WFP) (dpa/Jens Kalaene)

Wie die Organisation der Vereinten Nationen mitteilte, trafen heute erste Lieferungen per Lastwagen, Zug und Kleintransporter ein. Weitere humanitäre Konvois würden in den nächsten Tagen in der Ukraine erwartet. Das Welternährungsprogramm bat seine Geldgeber um 590 Millionen Dollar zur Unterstützung bedürftiger Menschen in dem Land.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.