Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR erklärte, die Versorgung mit Treibstoff, Bargeld und Medikamenten sei in Teilen des Landes schon jetzt schwieriger geworden. Inzwischen hätten tausende Menschen die Grenzen zu Nachbarländern wie Polen, Moldau, Slowakei und auch Russland überquert. Innerhalb der Ukraine sind den Angaben zufolge mindestens 100.000 Menschen auf der Flucht. Genauere Angaben sind laut UNHCR noch nicht möglich. Das Kinderhilfswerk Unicef verstärkte seine Präsenz in den Nachbarländern im Westen und Süden der Ukraine.

Die Bundesregierung bot bereits Hilfen für Flüchtlinge an. Außenministerin Baerbock sagte vor Reportern in Brüssel, man müsse alles tun, um ohne jede Verzögerung all jene aufzunehmen, die vor Bomben und Panzern flöhen. In Brüssel beraten die EU-Außenminister heute über die Lage in der Ukraine.

