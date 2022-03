Diese haben das Kinderhilfswerk Unicef, die Weltgesundheitsorganisation und der UNO-Bevölkerungsfonds veröffentlicht . Die Organisationen forderten außerdem einen sofortigen Waffenstillstand. Seit Beginn der russischen Invasion verzeichneten sie 31 Angriffe auf das Gesundheitswesen in der Ukraine. In der vergangenen Woche hatte der Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Mariupol international für Entsetzen gesorgt.