Mittelmeer

Das Schiff "Humanity 1" im Hafen von Catania (AFP / GIOVANNI ISOLINO)

Die Internationale Organisation für Migration und das UNO-Flüchtlingshilfswerk forderten die Staaten in der Region auf, einen sicheren Ort anzubieten, an dem die Menschen an Land gehen könnten.

Die italienischen Behörden hatten zuletzt rund 360 Migranten erlaubt, das Seenotretter-Schiff "Geo Barents" zu verlassen, 214 Menschen mussten an Bord bleiben, wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mitteilte, die das Schiff betreibt. Die deutsche "Humanity 1" liegt mit 35 Migranten an Bord weiter in Catania.

Die deutsche Organisation "Mission Lifeline" teilte am Abend mit, dass ihr von italienischer Seite Reggio Calabria als Hafen zugewiesen worden sei. An Bord sind den Angaben zufolge knapp 90 Migranten. Auf der "Ocean Viking" von "SOS Mediteranee" befinden sich mehr als 230 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.