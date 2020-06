Die UNO versucht, die Konfliktparteien in Libyen zur Beendigung ihrer Kämpfe zu bewegen.

Vor etwa einer Woche habe es ein virtuelles Treffen mit einer Delegation des abtrünnigen Generals Haftar gegeben, teilte die Mission der Vereinten Nationen in dem nordafrikanischen Land mit. Gestern habe man mit einer Delegation der Regierung in Tripolis gesprochen. Die beiden Treffen seien produktiv gewesen.



Der türkische Präsident Erdogan sprach mit dem russischen Staatschef Putin über die Situation in Libyen. Nach russischen Angaben forderte Putin erneut einen sofortigen Waffenstillstand und einen Dialog der Konfliktparteien. Bisher blieben alle Versuche, eine dauerhafte Feuerpause zu erreichen, ergebnislos.



In dem Konflikt steht Russland auf der Seite von General Haftar. Die Türkei unterstützt dagegen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Sarradsch.