Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Griffiths äußerte sich während eines Besuchs in der syrisch-türkischen Grenzregion. Der stark betroffene Nordwesten Syriens wird von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert. Erste UNO-Hilfsgüter kamen erst am Donnerstag, also drei Tage nach dem Beben, dort an. Die Lieferungen werden erschwert, weil es nur einen Grenzübergang gibt, den die UNO für diese Region nutzen kann.