Der UNO-Sicherheitsrat hat das Reiseverbot für nordkoreanische Politiker vorübergehend aufgehoben, um ihnen die Teilnahme am Gipfel mit den USA in Vietnam zu ermöglichen.

Die Regierung in Hanoi habe einen entsprechenden Antrag in New York eingereicht, teilten Diplomaten der Vereinten Nationen mit. Der Gipfel in Vietnam soll in der kommenden Woche stattfinden. Bereits vor dem ersten Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un in Singapur hatte die UNO die Reiseverbote für Delegationsmitglieder aus Pjöngjang vorübergehend ausgesetzt.