Die UNO-Vollversammlung hat bereits die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland verurteilt. (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

Bis zum Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar soll dazu eine Resolution beschlossen werden. In einem Entwurf, den die Ukraine vorgelegt hat, heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AP, ein solches Abkommen müsse die territoriale Unversehrtheit der Ukraine sicherstellen. Russland müsse sein Militär vollständig hinter die international anerkannten Grenzen zurückziehen. In der UNO-Vollversammlung hat Russland, anders als im Sicherheitsrat, kein Vetorecht. Allerdings sind ihre Resolutionen völkerrechtlich nicht bindend.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.