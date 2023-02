Die UNO-Vollversammlung hat bereits die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland verurteilt. (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

Bis zum Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar soll dazu eine Resolution beschlossen werden. In einem Entwurf, den die Ukraine vorgelegt hat, heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AP, ein solches Abkommen müsse die territoriale Unversehrtheit der Ukraine sicherstellen. Russland müsse sein Militär vollständig hinter die international anerkannten Grenzen zurückziehen. In der UNO-Vollversammlung hat Russland, anders als im Sicherheitsrat, kein Vetorecht. Allerdings sind ihre Resolutionen völkerrechtlich nicht bindend.

In Deutschland ist ein neuer Aufruf für Frieden seit gestern von mehr als 100.000 Menschen unterzeichnet worden. Darin fordern die Linken-Politikerin Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Schwarzer die Bundesregierung auf, sich für Verhandlungen einzusetzen, statt weiter Waffen zu liefern. Die evangelische Theologin Käßmann, die den Aufruf unterzeichnet hat, sagte im Deutschlandfunk, man müsse der Eskalation des Krieges durch Russland eine Politik der Deeskalation entgegensetzen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, geht davon aus, dass der Krieg gegen Russland noch lange dauern wird. Frieden falle nicht vom Himmel, Frieden müsse erkämpft werden, sagte Makejew im Deutschlandfunk. Verhandlungen könne es nur geben, wenn Russland alle Truppen zurückzuziehe. Dafür gebe es aber keine Anzeichen.

