Maroder Öltanker vor Jemen

Der vor der Küste des Jemen liegende Tanker "FSO Safer" droht unterzugehen, das könnte eine Naturkatastrophe verursachen. (Archivbild) (AFP)

Es fehlten etwa 20 Millionen US-Dollar für die Rettungsaktion, teilte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in dem Bürgerkriegsland, Gressly, mit. An Bord des Lagerschiffs befinde sich fast viermal so viel Öl, wie 1989 vor Alaska aus dem auf Grund gelaufenen Tanker "Exxon Valdez" auslief. Der damalige Unfall gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt.

Das Öl an Bord des heruntergekommenen Tankers muss nach Angaben der UNO auf ein sicheres Schiff abgepumpt werden, weil der Tanker zerbrechen oder es zu einer Explosion kommen könnte. Bisher konnte das Schiff wegen des Bürgerkriegs im Jemen nicht entladen werden. Für Korallenriffe, Mangroven und Meerestiere aber auch für unzählige Menschen in der Region wären die Schäden verheerend, wenn das Öl auslaufen sollte. Zudem wäre auch die Schifffahrt im Suezkanal stark beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.