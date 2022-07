Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet (AFP / FABRICE COFFRINI)

UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet warf in Genf beiden Kriegsparteien vor, militärische Stellungen in die Nähe ziviler Gebäude verlegt und damit "menschliche Schutzschilde" eingesetzt zu haben. Zudem würden Kriegsgefangene misshandelt und gefoltert, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Auch Fälle von Vergewaltigung und anderer sexualisierter Gewalt seien in russisch- wie in ukrainisch-kontrollierten Gebieten dokumentiert.

Die UNO-Menschenrechtskommissarin erklärte, es bestünden "erhebliche Befürchtungen", dass Angriffe der russischen Streitkräfte nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar seien. In einem "wesentlich geringeren Umfang" gelte dies auch für ukrainische Truppen im Osten des Landes.

