In Johannesburg kamen viele Menschen bei einem Feuer in einem Gebäude ums Leben. (AFP / MICHELE SPATARI)

Ein Sprecher erklärte in New York, das UNO-Länderteam in dem Land stehe bereit, um die Überlebenden des Feuers in Zusammenarbeit mit den Behörden zu unterstützen. Er sprach Südafrika das Beileid der Vereinten Nationen aus.

Bei dem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude waren gestern nach jüngsten Angaben 74 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar; die Ermittlungen dauern an. In dem Gebäude lebten überwiegend Arbeitsmigranten aus anderen afrikanischen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.