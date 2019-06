115 Millionen Jungen weltweit sind nach einer Schätzung des UNO-Kinderhilfswerks vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet worden.

Jeder Fünfte sei bei seiner Hochzeit noch nicht einmal 15 Jahre alt gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Unicef. Kinder-Bräutigame seien gezwungen, die verantwortliche Rolle eines Erwachsenen zu übernehmen, wofür sie möglicherweise noch nicht bereit seien. Darunter litten unter anderem auch die Bildungsmöglichkeiten. Kinderehen mit Jungen kommen demnach vor allem in einer Reihe afrikanischer Länder südlich der Sahara, Lateinamerika, der Karibik, in Süd- und Ostasien sowie der Pazifik-Region vor. Das Phänomen betreffe am häufigsten Kinder aus ärmeren Familien in ländlichen Gebieten.



Zusammen mit den global etwa 650 Millionen Frauen, die vor ihrem 18. Geburtstag weltweit verheiratet wurden, steige die Zahl der derzeit bekannten Fälle auf etwa 765 Millionen.