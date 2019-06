Die Weltbevölkerung wächst stetig weiter und könnte um das Jahr 2100 herum einen neuen Rekord erreichen.

Einer Schätzung der Vereinten Nationen zufolge liegt die Zahl der Menschen dann bei fast 11 Milliarden und erreicht ihren bisherigen Höhepunkt. Bis 2050 werde die Bevölkerung von derzeit 7,7 Milliarden auf 9,7 Milliarden anwachsen, hieß es in dem Bericht, den die UNO in New York veröffentlichte.



Mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums in den nächsten 30 Jahren wird es demnach in 9 Ländern geben: unter anderem in Indien, Nigeria, Indonesien und den USA. Die Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara werde sich bis 2050 fast verdoppeln, und in etwa acht Jahren werde Indien der Schätzung zufolge China als bevölkerungsreichstes Land überholen. Zudem werden die Menschen immer älter. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich dem Bericht zufolge bis 2050 etwa verdreifachen - von jetzt 143 Millionen auf dann 426 Millionen.