Forscher schaffen Durchbruch bei der Kernfusion. (Damien Jemison/Lawrence Livermore National Laboratory/AP/dpa)

UNO-Sprecher Dujarric sagte in New York, es handele sich um eine äußerst wichtige Entwicklung, die auch im Kampf gegen den Klimawandel zu einer großen Hilfe werden könnte. Bis zur regulären Produktion von sauberem Strom durch die Methode dürfte es aber wohl noch länger dauern. Der Physiker Riccardo Betti von der Universität Rochester meinte, die Menschheit sei nun bei der Fusionsforschung an einem ähnlichen Punkt wie vor der Erfindung des Autos im 19. Jahrhundert.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA hatten gestern mitgeteilt, am "Lawrence Livermore National Laboratory" in Kalifornien sei erstmals beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht worden. Präsident Biden sprach von einem Durchbruch. In der Zukunft könnte mithilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und sicher Strom in enormen Mengen erzeugt werden.

