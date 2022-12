Das Logo der UNO (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen )

Das teilte der für Afghanistan zuständige humanitäre UNO-Koordinator, Alakbarov, mit. Er sagte, es sei wichtig, dass man bleibe und weiter Hilfe leiste. Die Bereitstellung von Lebensmitteln oder medizinischer Hilfe für notleidende Menschen dürfe nicht an Bedingungen geknüpft werden.

Die islamistischen Taliban-Machthaber in Afghanistan hatten zuletzt die Mitarbeit von Frauen bei Nichtregierungsorganisationen verboten. Daraufhin stellten mehrere Hilfsorganisationen ihre Arbeit in dem Land ein. Ohne die weiblichen Beschäftigten könne man nicht weiterarbeiten, erklärten etwa die Organisationen Care, Save the Children, World Vision und der Norwegische Flüchtlingsrat.

