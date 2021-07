Der UNO-Sicherheitsrat hat eine Abstimmung über die Verlängerung von Hilfslieferungen in den von Rebellen gehaltenen Nordwesten Syriens vertagt.

Wie aus Diplomatenkreisen verlautete, wird mehr Zeit für Verhandlungen mit der Vetomacht Russland benötigt. Die Abstimmung soll nun morgen erfolgen.



Auf dem Tisch liegt ein Resolutionsentwurf, in dem es darum geht, den einzigen verbliebenen Zugang für Hilfsgüter in der Region offenzuhalten, der nicht von der Führung in Damaskus kontrolliert wird. Diese Regelung existiert seit 2014, am Samstag läuft sie aus. Russland, ein enger Verbündeter der syrischen Regierung, argumentiert, die UNO-Hilfe könne genauso gut über Damaskus in Rebellengebiete gebracht werden. Moskau befürchtet, dass der Grenzübergang auch für Waffenlieferungen an die Aufständischen genutzt wird.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.