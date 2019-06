Deutschland und sieben weitere EU-Staaten haben die Gewalt gegen Zivilisten im Sudan verurteilt.

In einer in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt es, die Angriffe der sudanesischen Sicherheitskräfte gefährdeten den Übergangsprozess zur Demokratie. Die Gewalt müsse umgehend aufhören.



Der Aufruf stammt von den fünf derzeitigen EU-Mitgliedern im UNO-Sicherheitsrat - das sind neben Deutschland Belgien, Frankreich, Polen und Großbritannien - sowie von deren Vorgängern in dem Gremium, Italien, Schweden und die Niederlande. Der Appell wurde nach einer nicht öffentlichen Sitzung des Rates veröffentlicht. Dort war eine gemeinsame Erklärung aller Mitglieder nicht zustande gekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lag dies vor allem am Widerstand Chinas, Russlands und Kuwaits.



Die sudanesische Militärführung hatte am Montag ein Protestlager von Demonstranten in der Hauptstadt Khartum gewaltsam auflösen lassen. Dabei wurden nach Angaben von oppositionsnahen Ärzten mindestens 35 Menschen getötet.