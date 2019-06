Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten haben die staatliche Gewalt gegen Zivilisten im Sudan verurteilt.

In einer in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt es, die Angriffe gefährdeten den Übergangsprozess zur Demokratie. Die Gewalt müsse umgehend aufhören.



Die sudanesische Armee hatte am Montag ein Protestlager von Demonstranten in der Hauptstadt Khartum gewaltsam aufgelöst. Dabei wurden 60 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigt, weil viele Verletzte in einem ernsten Zustand sind.