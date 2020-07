Der humanitären Hilfe der UNO für Millionen Menschen in Syrien droht das Aus.

Im UNO-Sicherheitsrat scheiterte auch ein Resolutionsentwurf Russlands. Er sah eine Fortsetzung der UNO-Hilfsmission über nur noch einen Grenzübergang vor. Dafür stimmten aber nur vier der insgesamt 15 derzeitigen Mitgliedsstaaten des Rates. Zuvor war ein deutsch-belgischer Kompromissvorschlag zur Fortsetzung der Lieferungen über zwei Grenzübergänge an den Vetos Russlands und Chinas gescheitert. Die UNO-Resolution für die Syrien-Hilfen läuft in der Nacht aus. Sie erlaubt den Vereinten Nationen, wichtige Güter auch in jene Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Von den Hilfen sind westlichen Angaben zufolge fast drei Millionen Menschen abhängig. Russland argumentiert, der bisherige Hilfsmechanismus müsse wegen des wachsenden Einflusses der syrischen Regierung im Land schrittweise abgebaut werden.