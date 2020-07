Bundesaußenminister Maas hat Russland für eine Verschärfung der humanitären Krise in Syrien verantwortlich gemacht.

Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die Blockadehaltung einiger Partner im Sicherheitsrat setze Menschenleben aufs Spiel. Rund 2,8 Millionen Menschen seien auf die Hilfsgüter der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Es ergebe schlichtweg keinen Sinn, weiter humanitäre Zugänge zu verringern.



Russland und China hatten zuvor im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution von Deutschland und Belgien zur Fortsetzung grenzüberschreitender humanitärer Hilfe in Syrien per Veto blockiert. Bereits im Januar setzte Russland durch, dass die Lieferungen statt wie zuvor über vier nur noch über zwei Grenzübergänge kommen. In der Nacht legte Russland eine Resolution vor, in der nur noch ein Übergang vorgesehen war. Die Resolution wurde im Sicherheitsrat aber abgelehnt.



Wenn bis morgen keine Lösung gefunden wird, läuft die Hilfe aus. Deutschland hat derzeit für einen Monat den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat.