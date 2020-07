Deutschland und Belgien bemühen sich weiter um einen Kompromiss zur Versorgung von Millionen notleidenden Menschen in Syrien. Man werde das ganze Wochenende verhandeln, um eine Lösung zu finden, hieß es nach der Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.

Dort waren in der Nacht mehrere Resolutionsentwürfe zu Syrien gescheitert. Zuletzt hatte Russland vorgeschlagen, die UNO-Hilfsmission über nur noch einen Grenzübergang fortzusetzen. Dafür stimmten aber nur vier der insgesamt 15 Mitgliedsstaaten des Rates. Zuvor war ein deutsch-belgischer Kompromissvorschlag zur Fortsetzung der Lieferungen über zwei Grenzübergänge am Veto Russlands und Chinas gescheitert.



Die bisherige UNO-Resolution für die Syrien-Hilfe war in der vergangenen Nacht abgelaufen. Sie erlaubte den Vereinten Nationen, wichtige Güter auch in jene Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Russland argumentiert, der bisherige Hilfsmechanismus müsse geändert werdem, um dem wachsenden Einfluss der syrischen Regierung gerecht zu werden.



Bundesentwicklungsminister Müller kritisierte den Widerstand Russlands und Chinas im UNO-Sicherheitsrat. Der CSU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, nun müsse es zu einem Aufschrei der Weltgemeinschaft kommen, der in Moskau und Peking gehört werde.