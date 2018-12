Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich auf Antrag Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit dem Raketenprogramm des Iran.

In einem Brief an das Gremium erklärten die drei Länder, die Tests vom 30. September und 1. Oktober seien nicht mit einer Resolution des Sicherheitsrats vereinbar. Die abgefeuerten Kurzstreckenraketen seien in der Lage, Atomsprengköpfe zu transportieren. Eine Resolution von 2015 untersagt Teheran solche Aktivitäten.



Die USA hatten dem Iran am Wochenende vorgeworfen, auch eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Washington forderte die Europäer deshalb zu Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm auf.