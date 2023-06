Mali-Mission

UNO-Mission MInusma endet nach einem Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (imago / Joerg Boethling)

Das Gremium votierte in New York einstimmig für eine von Frankreich eingebrachte Resolution. Damit endet der seit 2013 laufende Blauhelm-Einsatz offiziell mit sofortiger Wirkung. Tatsächlich abgeschlossen werden soll der Abzug der UNO-Truppen dann bis Jahresende.

Bundeswehr könnte schnell abgezogen werden

Außenministerin Baerbock stellte einen schnellen Abzug der Bundeswehr in Aussicht. Das Aus sei eine bittere Nachricht für die Menschen in Mali, denen die Mission Schutz und Hoffnung gegeben habe, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. Der deutsche Zeitplan sah bislang einen Abzug erst bis Ende Mai 2024 vor. Im Falle einer akuten Gefährdung soll dies auch innerhalb weniger Tage möglich sein.

Zuletzt hatte sich die Bundeswehr bereits auf ein solches Szenario vorbereitet. Der Sprecher des deutschen Einsatzkontingents in Mali, Oberstleutnant Smoll, erklärte, man habe die entsprechenden Hausaufgaben erledigt. Die Bundeswehr ist seit 2013 an "Minusma" beteiligt. Derzeit befinden sich 1.125 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Mali. Es ist damit der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr.

Die Militärregierung in Bamako hatte das sofortige Ende der UNO-Mission gefordert. Sie hat den Bewegungsspielraum der Mission bereits stark einschränkt und arbeitet stattdessen mit Söldnern der russischen Wagner-Gruppe zusammen.

