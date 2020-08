Russland hat den Versuch der USA zurückgewiesen, die Wiedereinsetzung aller UNO-Sanktionen gegen den Iran zu erzwingen.

Die Vereinigten Staaten könnten sich nicht auf einen Vertrag berufen, den sie vor Jahren gekündigt hätten, erklärte der stellvertretende russische UNO-Botschafter Poljanski. Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien argumentierten, Washington habe sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen und deshalb kein Recht, den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen.



Washington hatte zuvor - wie angekündigt - den entsprechenden Antrag in den UNO-Sicherheitsrat eingebracht. In einem Brief schrieb Außenminister Pompeo von einer "erheblichen Nichterfüllung" des Iran im Atomabkommen.