Deutschland will einen neuen Vorstoß für eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats zur Corona-Pandemie starten.

Es sei ein Armutszeugnis für den Sicherheitsrat, dass man sich bei diesem wichtigen globalen Thema bisher nicht einig geworden sei, sagte Außenminister Maas der Deutschen Presse-Agentur. Es könne nicht sein, dass der Sicherheitsrat sprachlos bleibe, wenn die ganze Welt es mit einer solchen Pandemie zu tun habe. Der Sicherheitsrat stehe kurz vor der Handlungsunfähigkeit, beklagte Maas. In den großen, aktuellen Krisen wie Syrien oder Corona werde er nicht mehr den Ansprüchen gerecht, die man an ihn haben müsse.



Deutschland übernimmt am 1. Juli für einen Monat den Vorsitz in dem UNO-Gremium. Eine Corona-Resolution ist bisher an einem Streit zwischen den USA und China gescheitert, in dem es vor allem um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation geht.