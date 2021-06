Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen empfiehlt die Wiederwahl von UNO-Generalsekretär Guterres.

Das teilte ein Vertreter der estnischen Ratspräsidentschaft in New York mit. Damit gilt die Wahl durch die UNO-Vollversammlung noch in diesem Monat als sicher.



Guterres würde Anfang nächsten Jahres seine zweite fünfjährige Amtszeit antreten. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident ist seit Januar 2017 im Amt. In den vergangenen Jahren sah er sich immer wieder Angriffen des damaligen US-Präsidenten Trump ausgesetzt. Zudem bestimmten die Konflikte in Syrien, im Jemen oder in Mali die Agenda. Kritiker werfen Guterres vor, dabei zu zaghaft aufgetreten zu sein. Zudem



Guterres selbst sagte, manchmal müsse man diskret vorgehen, um Gesprächskanäle zwischen Konfliktparteien aufzubauen. Und diese seien unerlässlich, um bei Konfrontationen das Schlimmste zu vermeiden und nach Lösungen zu suchen.

