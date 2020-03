Die europäischen Staaten im UNO-Sicherheitsrat haben die jüngsten nordkoreanischen Raketentests verurteilt.

Deutschland, Belgien, Estland, Frankreich, Großbritannien und Polen veröffentlichten in New York eine gemeinsame Erklärung. Darin kritisieren sie die nordkoreanischen Tests als provokativen und besorgniserregenden Akt. Nordkorea gehe es offensichtlich weiterhin darum, sein Programm für ballistische Raketen fortzuentwickeln und sein Raketenarsenal zu erweitern.



Nordkorea hatte in seinem jüngsten Test am Sonntag nach eigenen Angaben einen besonders großen Mehrfach-Raketenwerfer eingesetzt. Es war bereits der vierte nordkoreanische Raketentest innerhalb eines Monats.



Machthaber Kim Jong Un hatte zu Jahresbeginn angekündigt, sich nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche sowie Tests von Interkontinentalraketen zu halten. Die Verhandlungen mit den USA über eine nukleare Abrüstung liegen seit Monaten auf Eis. Kim hatte vergeblich auf eine Aufhebung der US- und UNO-Sanktionen gehofft.