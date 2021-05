Der UNO-Sicherheitsrat erörtert heute die erzwungene Flugzeuglandung in Minsk und die dadurch ermöglichte Festnahme des Regierungskritikers Protasewitsch.

Die informelle Dringlichkeitssitzung werde virtuell und unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten, hieß es in New York. Sie finde auf Antrag Frankreichs, Irlands und Estlands statt. Unterdessen wächst international die Sorge um den Gesundheitszustand von Protasewitsch. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, man sei sich in Europa einig, dass die erzwungene Landung der Maschine in Minsk und die Festnahme des Journalisten und seiner Partnerin ein beispielloser und inakzeptabler Akt seien. Merkel betonte, das Video mit Protasewitsch im belarussischen Staatsfernsehen sei erschütternd. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte teilte mit, der Auftritt sei - auch angesichts der offensichtlichen Blutergüsse im Gesicht - sehr wahrscheinlich nicht freiwillig erfolgt. In der Aufnahme gesteht Protasewitsch, Massenproteste in Belarus organisiert zu haben.

