In einer in New York veröffentlichten Erklärung des Gremiums heißt es, beide Seiten müssten von einseitigen Handlungen absehen, die die Spannungen weiter anheizten. Die UNO-Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, Nusseibeh, deren Land derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, sagte, man unterstützte weitere Schritte zur Deeskalation.

Bei den jüngsten gewaltsamen Zusammenstößen im Westjordanland waren innerhalb weniger Tage 20 Menschen ums Leben gekommen - sowohl durch das israelische Militär als auch durch Angriffe militanter Palästinenser sowie extremistischer jüdischer Siedler.

