Bandenkämpfe in Haiti

Polizisten kontrollieren im Zuge einer Anti-Gang-Aktion Menschen auf den Straßen von Croix-des-Missions, im Norden von Port-au-Price auf Haiti. (dpa/Odelyn Joseph)

Eine entsprechende Resolution wurde in New York einstimmig angenommen. Ziel ist es, die grassierende Bandenkriminalität in dem Karibikstaat einzudämmen. Vor allem in einer großen Armensiedlung am Rande der Hauptstadt Port-au-Prince kämpfen schwer bewaffnete Banden um Territorium. Zuletzt wurden dort nach UNO-Angaben in weniger als einer Woche 99 Menschen getötet und 135 weitere verletzt.

Nun können Personen, die Bandenkriminalität und Menschenrechtsverstöße unterstützen, mit Sanktionen wie Reiseverboten und dem Einfrieren ihrer Konten belegt werden. Zugleich verlängerte der Sicherheitsrat die politische UNO-Mission in Haiti um ein Jahr bis Juli nächsten Jahres.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.