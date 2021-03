Der UNO-Sicherheitsrat hat den sofortigen Rückzug der ausländischen Truppen und Söldner aus Libyen verlangt.

Alle Kämpfer sollten unverzüglich abziehen, heißt es in einer in New York einstimmig verabschiedeten Erklärung. Der Sicherheitsrat forderte die libyschen Konfliktparteien auf, ein im Oktober unterzeichnetes Waffenstillstandsabkommen vollständig umzusetzen.



Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Seit Oktober gilt in dem nordafrikanischen Land eine fragile Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.