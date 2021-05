UNO-Generalsekretär Guterres hat ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. Der sinnlose Kreislauf aus Blutvergießen, Terror und Zerstörung müsse aufhören, sagte Guterres zu Beginn der dritten Sitzung des Sicherheitsrats innerhalb einer Woche.

Er sei entsetzt über die immer größere Zahl palästinensischer Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, die durch israelische Luftangriffe in Gaza getötet worden seien. Guterres bedauerte auch die Todesfälle in Israel durch Raketen aus dem Gazastreifen.



Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern nahm zuletzt an Härte zu. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sollen heute mindestens 40 Palästinenser getötet worden sein. Es war nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums die bisher höchste Opferzahl binnen eines Tages. Die israelische Armee griff eigenen Angaben zufolge 90 Ziele der radikalislamischen Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen an. Sie reagierte damit auf den massiven Raketenbeschuss durch militante Palästinenser, bei dem seit Wochenbeginn zehn Israelis ums Leben kamen. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas feuerte zuletzt etwa 130 Raketen auf Israel ab, die meisten wurden abgefangen ohne Schaden anzurichten. In Tel Aviv und Beerscheba gab es zehn Verletzte.

Maas: Drei-Stufen-Plan zur Deeskalation

Der Konflikt war nach Ausschreitungen in Folge drohender Zwangsräumungen von Häusern in Ost-Jerusalem, in denen Palästinenser leben, eskaliert. Bundesaußenminister Maas sprach sich für einen Drei-Stufen-Plan zur Deeskalation des Konflikts aus. Nötig seien ein Stopp des "Raketenterrors", ein Ende der Gewalt und die Rückkehr zu Gesprächen über eine Zweistaatenlösung, schrieb Maas auf Twitter. Am Nachmittag befasst sich der UNO-Sicherheitsrat zum dritten Mal binnen einer Woche mit dem Nahost-Konflikt. Wegen des Widerstands der USA kam bisher keine Einigung auf eine gemeinsame Erklärung zustande.



Wie das Pentagon in Washington mitteilte, sprach US-Verteidigungsminister Austin in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Gantz. Demnach hat Austin die anhaltenden Angriffe der Hamas verurteilt und das Selbsverteidigungsrecht Israels unterstrichen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.