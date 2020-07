Ein deutsch-belgischer Kompromissvorschlag zur Fortsetzung humanitärer Hilfe für Millionen Syrer ist im UNO-Sicherheitsrat an den Vetos von Russland und China gescheitert. Das teilte der deutsche UNO-Botschafter Heusgen in New York mit. Die 13 anderen Mitglieder des Gremiums stimmten demnach der Resolution zu. Damit könnten die bisherigen Lieferungen internationaler Hilfsorganisationen über zwei Grenzübergänge von der Türkei in das Rebellengebiet in Nordsyrien endgültig vor dem Aus stehen.

Eine seit 2014 bestehende UNO-Resolution läuft in der Nacht aus. Sie erlaubt es den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter auch in Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Von den Gütern, die diese Punkte passieren, sind westlichen Angaben zufolge fast drei Millionen Menschen abhängig.



Russland argumentiert, der bisherige Hilfsmechanismus müsse wegen des wachsenden Einflusses der syrischen Regierung im Land schrittweise abgebaut werden. Moskau schlug deshalb die Fortsetzung der humanitären Hilfe über nur noch einen Grenzübergang vor.