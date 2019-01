Die italienische Regierung hat sich mit deutlichen Worten vom deutschen Bestreben nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen distanziert.

Der italienische Ministerpräsident Conte sagte nach Angaben der Zeitung "Corriere della Sera", mit der auch von Frankreich getragenen Forderung machten sich die beiden Länder über Italien und die EU lustig. Die Regierungen in Berlin und Paris dächten nur an ihre nationalen Interessen.



Anlass für Contes Äußerungen ist der kürzlich in Aachen unterzeichnete neue Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Darin wird eine ständige Mitgliedschaft Deutschlands im UNO-Sicherheitsrat angestrebt. Seit Jahresbeginn ist Deutschland eines der zehn wechselnden Mitglieder in dem Gremium mit Sitz in New York. Bundesaußenminister Maas nimmt dort heute an einer Debatte zum Klimaschutz teil (Audio-Link).