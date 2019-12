Im UNO-Sicherheitsrat in New York ist keine Einigung über dringend benötigte Hilfslieferungen für Millionen notleidende Menschen in Syrien zustande gekommen.

Russland und China lehnten mit ihren Vetos eine unter anderem von Deutschland ausgearbeitete Resolution zur Fortführung der UNO-Hilfen ab. Auch ein russisch-chinesischer Gegenentwurf erhielt in dem Gremium nicht die nötige Zustimmung von neun der 15 Mitglieder. Deutschlands UNO-Botschafter Heusgen sprach anschließend von einem traurigen Tag sowohl für Syrien als auch für den Sicherheitsrat.



Hintergrund ist Uneinigkeit in der Frage, über wie viele Grenzübergänge, die nicht von der syrischen Armee kontrolliert werden, Hilfsgüter geliefert werden sollen. Russland unterstützt in dem Bürgerkrieg das Regime von Machthaber Assad.