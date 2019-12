Im UNO-Sicherheitsrat in New York ist keine Einigung über dringend benötigte Hilfslieferungen für Millionen notleidende Menschen in Syrien zustande gekommen.

Russland und China lehnten mit ihren Vetos eine unter anderem von Deutschland ausgearbeitete Resolution zur Fortführung der UNO-Hilfen ab. Auch ein russisch-chinesischer Gegenentwurf erhielt in dem Gremium nicht die nötige Zustimmung von neun der 15 Mitglieder. Hintergrund ist Uneinigkeit in der Frage, über wie viele Grenzübergänge Hilfsgüter geliefert werden sollen, wenn diese nicht von der syrischen Armee kontrolliert werden.



Unterdessen fliehen in Syrien nach Schätzungen der UNO zehntausende Zivilisten vor Luftangriffen aus der Provinz Idlib. Zehntausende weitere Menschen säßen wegen Benzinengpässen und der anhaltenden Bombardements in der Rebellenhochburg fest.



Nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den heftigen Gefechten binnen eines Tages mehr als 80 Kämpfer getötet.