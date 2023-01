Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York (Seth Wenig/AP/dpa)

Das Gremium habe die Lieferung von Lebensmitteln, Unterkünften, Medizin und anderen Gütern für weitere sechs Monate genehmigt, teilten die Vereinten Nationen in New York mit. Russland, ein Verbündeter der syrischen Regierung, schloss sich bei der Abstimmung den anderen Mitgliedern an. Damit bleibt der Übergang zwischen der Türkei und dem von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens offen, um darüber Hilfe zu transportieren.

UNO-Generalsekretär Guterres hatte gewarnt, dass ohne die Hilfslieferungen von der Türkei in die Provinz Idlib womöglich Millionen Menschen den Winter nicht überstehen würden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.