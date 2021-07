Bundesaußenminister Maas rechnet in den nächsten Wochen mit einem Beginn des Rückzugs ausländischer Kämpfer aus Libyen.

Maas sagte in New York, die Beteiligten hätten die Bereitschaft erklärt, in einem ersten Schritt die syrischen Söldner abzuziehen, die von beiden Konfliktparteien eingesetzt werden. In einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats rief Maas die 15 Mitgliedstaaten dazu auf, einen Truppenabzug ohne jegliche Verzögerung zu unterstützen.



Deutschland hat in dem seit einem Jahrzehnt andauernden Konflikt in Libyen eine Vermittlerrolle übernommen. Vor drei Wochen hatten sich hochrangige Vertreter aus 16 Ländern bei einer Konferenz in Berlin darauf verständigt, dass ausländische Kämpfer aus Libyen abgezogen werden sollen.

