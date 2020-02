Bundesaußenminister Maas hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen für eine atomwaffenfreie Welt aufgefordert.

Die im Atomwaffensperrvertrag vereinbarten Ziele hätten zuletzt schwere Rückschläge erlitten, sagte Maas im UNO-Sicherheitsrat in New York. Die nukleare Abrüstung stagniere. Zugleich ließen neue Technologien gefährliche Ungleichgewichte entstehen, meinte er mit Blick auf neue Waffensysteme etwa von Russland. Besorgniserregend sei auch die Weitergabe von Nukleartechnologie, etwa an Nordkorea. Die Lösung könne nur Druck auf Nordkorea verbunden mit diplomatischem Engagement sein.



Der Atomwaffensperrvertrag wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. 190 Staaten sind Mitglied, die De-facto-Atommächte wie Indien, Pakistan und Israel allerdings nicht. Nordkorea war im Jahr 2003 aus dem Vertrag ausgestiegen.



Maas wollte die Mitglieder des Sicherheitsrats auch über die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz informieren. Das Gremium befasst sich zudem mit der Lage in der syrischen Provinz Idlib.