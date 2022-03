Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York hier im April 2018 bei einer Krisensitzung zur Lage in Syrien (picture alliance / | Dennis Van Tine/ Geisler-Fotopress)

Auf Antrag der USA und Albaniens wird sich das Gremium nach Angaben von Diplomaten vor allem mit der humanitären Lage der Menschen im Kriegsgebiet befassen. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung soll dann hinter verschlossenen Türen über den Entwurf einer Resolution beraten werden. In dem Text, den Frankreich und Mexiko vorgelegt haben, wird unter anderem die Einstellung der Kampfhandlungen gefordert. Die Annahme der Resolution gilt als unwahrscheinlich, da das ständige Ratsmitglied Russland Vetorecht besitzt.

Des Weiteren wird sich in Den Haag der Internationale Gerichtshof von heute an mit möglichen russischen Menschenrechtsverbrechen beim Einmarsch in die Ukraine befassen. Es gehe um den "Verdacht des Völkermords", erklärte das oberste Rechtsorgan der Vereinten Nationen im Vorfeld.

