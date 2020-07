Im UNO-Sicherheitsrat ist ein russischer Vorstoß gescheitert, die grenzüberschreitenden Hilfen für die notleidende Bevölkerung im Nordwesten Syriens weiter einzuschränken.

Dem von Russland eingebrachten Resolutionsentwurf stimmten vier der 15 Mitgliedstaaten zu, wie der deutsche Botschafter Heusgen mitteilte. Sieben Länder votierten dagegen und vier enthielten sich. - Deutschland hat derzeit für einen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat inne.



Hintergrund ist eine seit 2014 bestehende Resolution, die es den Vereinten Nationen erlaubt, Hilfsgüter über Grenzübergänge auch in Teile Syriens zu bringen, die nicht von Präsident Assad kontrolliert werden. Russland setzte zu Beginn dieses Jahres durch, dass die einst vier Übergänge auf zwei reduziert wurden, die in Assads Einflussgebiet liegen. Seitdem hat sich die Versorgungssituation für einige Regionen deutlich verschlechtert.



Mit der jetzt eingebrachten Resolution wollte Russland nur noch einen Übergang für die Lieferung von Hilfsgütern offenhalten. Gegen einen von Deutschland und Belgien eingebrachten Entwurf hatte Moskau am Dienstag sein Veto eingelegt.