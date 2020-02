Russland hat im UNO-Sicherheitsrat gegen eine Waffenruhe in Nordsyrien gestimmt.

Das sagte der französische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. In der von Paris eingebrachten Erklärung war ein Ende der Kämpfe und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts in der Provinz Idlib gefordert worden. Die Türkei drohte derweil mit einem Einsatz gegen syrische Soldaten, sollten sich diese nicht zurückziehen. Wie der UNO-Nothilfekoordinator Lowcock berichtete, verschlimmerte sich die Lage der Flüchtlinge in der Region weiter. Die Menschen suchten vor Bombenangriffen und heranrückenden Truppen Schutz. Seit Anfang Dezember sind rund 900.000 Menschen in der Region auf der Flucht. Das syrische Militär hatte mit Unterstützung seines Verbündeten Russland eine Offensive auf die Rebellenhochburg um die Stadt Idlib begonnen.