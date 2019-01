Russland und China haben im UNO-Sicherheitsrat eine Erklärung zur Unterstützung des selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Guaidó verhindert.

Der russische UNO-Botschafter Nebensia warf den USA in der Dringlichkeitssitzung vor, einen Staatsstreich in Venezuela zu planen und Präsident Maduro stürzen zu wollen. US-Außenminister Pompeo rief die Mitglieder des Gremiums auf, die Opposition in dem lateinamerikanischen Land zu unterstützen. Jeder Staat der Welt müsse sich mit Blick auf den Machtkampf in Venezuela entscheiden, sagte Pompeo. Nach den anhaltenden Protesten in Venezuela hatte sich Parlamentspräsident Guaidó am Mittwoch selbst zum Staatschef erklärt. Die USA erkennen ihn an, ebenso Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief erneut zu freien Wahlen in Venezuela auf. Das Land brauche dringend eine Regierung, die den Willen des venezolanischen Volkes wirklich repräsentiere, heißt es in einer Erklärung.