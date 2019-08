Russland und die USA haben sich im UNO-Sicherheitsrat gegenseitig vorgeworfen, ein neues Wettrüsten herbeizuführen.

Der stellvertretende russische UNO-Botschafter Poljanski sagte bei einer Sondersitzung in New York, der Test einer US-Mittelstreckenrakete vor wenigen Tagen zeige, dass die USA bereit für einen neuen Rüstungswettlauf seien. Außerdem prangerte er eine ausbleibende Reaktion der europäischen Staaten an. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Cohen, beschuldigte seinerseits Russland, den Bruch des INF-Abrüstungsvertrages selbst herbeigeführt zu haben. Das Land modernisiere und verbreitere sein Arsenal an Atomwaffen. In einer Welt nach dem INF-Vertrag müssten die USA ihre Interessen vertreten.



Russland hatte die Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zusammen mit China gefordert. Die USA hatten nach eigenen Angaben eine landgestützte und konventionelle Rakete von mehr als 500 Kilometern Reichweite abgefeuert. Der Raketentest wäre unter den Vorgaben des INF-Vertrags verboten gewesen.